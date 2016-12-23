中桃合作 林佳龍透露常與鄭文燦傳紙條...

2016-12-23 12:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦今天簽署合作備忘錄，將加強兩市交流。林佳龍在致詞時透露，他與鄭文燦常在民進黨中常會上遞紙條，交換意見，因此促成兩市合作。

林佳龍表示，他和鄭文燦都在2年前就職直轄市市長，也是六都中最年輕的2位市長，兩人大學時都參與野百合學運，而鄭文燦比較年輕，所以是「學弟」，過去30年，兩人一起打拚，還是前後任行政院新聞局長。

林佳龍也說，他和鄭文燦在民進黨中常會上就坐在旁邊，當黨主席蔡英文或其他人發言時，「兩人紙條遞來遞去」，在城市治理方面交換很多意見。

另外，去年中職總冠軍賽前，林佳龍與鄭文燦為支持各自主場球隊，約定輸球一方的得穿對手的球衣，到對方的主場看球，當時成為政壇與職棒界的趣談，也凸顯兩人的好交情。

桃猿隊贏得總冠軍後，林佳龍依約穿著桃猿隊球衣到桃園看球。鄭文燦今天談到此事時表示，兩人在棒球場上不是在乎誰贏，而是透過尬場，炒熱職棒，所以沒有人輸。