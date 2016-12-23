當市長最想做的事情？ 柯文哲：現在有確定答案

台北市長柯文哲今日受訪時表示，他當市長最想做的事情，就是「改變企業文化」。（記者張凱翔攝）

2016-12-23 12:09

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲今日出席活動後受訪表示，當了兩年市長，現在對最想要做到的事情，已經有確定的答案，就是要「改變企業文化」。柯文哲說，如果每個人對每件事情的對錯都有共識，「其實最好的管理就是不用管理」，但過去政府、企業文化陋習很多，只是要每個人相信新價值、遵守規定，坦白講需要時間。

柯文哲說，以前政府標案常是「低價搶標、追加預算」模式，這種事情他就很討厭，他上任以來就力推市府局處各單位要如實編列預算，「這就是文化」。此外，他也認為，北市府在他任內減債300億，就是秉持「不要亂花錢、不要債留子孫、編的預算沒用完就節省」的價值，「兩年還300億算多了，表示以前還是太花錢了。」