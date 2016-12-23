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藍營為何指控顧立雄是黨員？他用這句話反酸引討論

「打馬悍將粉絲團」在臉書分享一張圖表。（圖擷取自打馬悍將粉絲團）

2016-12-23  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會主委顧立雄被國民黨立委楊鎮浯爆料，高中時期曾參加國民黨、是其黨員。至於為何國民黨要指控顧？他則用一句話反酸回去。

「打馬悍將粉絲團」在臉書分享一張圖表，其內容表示「國民黨為了打擊顧立雄，公開過去顧立雄的黨證編號，說顧也曾是國民黨員」、「所以呢？國民黨想指控顧立雄犯什麼錯？」「喔～原來是加入國民黨」。

「打馬悍將粉絲團」酸說，請大家不要加入國民黨，不然哪天會被國民黨公開黨證編號，說你曾經做錯事。

網友見狀後也附和說，他爸爸有一次在整理舊物品，翻出了國民黨黨證，他問幹麻留著，「我爸回我『犯過的錯也要記住』」、「以前的老師10個有9個被迫加入國民黨，所以教出來的學生都犯錯？」

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