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又被問是否接閣揆 花媽：珍惜在高雄的每一天

陳菊強調支持行政院長林全，她自己則會很努力，「珍惜在高雄的每一天」。（記者張忠義攝）

2016-12-23  12:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳菊今天就職10週年演說後，再度被問及接任閣揆可能，她強調自己支持行政院長林全，並形容林全溫和、堅定且有理想，近期表現越來越穩健；她自己則會很努力，「珍惜在高雄的每一天」。

陳菊認為，民進黨中央執政不到7個月，後續還有很多重大建設與規劃，在高雄的部分陸續確認205兵工廠、路竹捷運延伸，綠能園區、沿岸諸多建設，均攸關高雄轉型。

陳菊表示，希望未來中央政府能重視南北平衡，也相信來自南台灣、屏東的蔡英文總統，一定會聽到南部聲音，林全給已陸續給了高雄很多支持，也凸顯國家整體資源分配問題，她對高雄充滿信心。

陳菊補充，林全是她在台北市府的同事，形容林全個性溫和，但做事堅定有理想，社會觀察林全最近表現應該是越來越穩健，慢慢發揮潛力，「我支持他」。

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標題：又被問是否接閣揆 花媽：珍惜在高雄的每一天


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