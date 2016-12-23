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拋杯、摔預算書 南市預算審查又吵成一團

南市議會今日進行總預算審查二、三讀會，再爆衝突。（記者洪瑞琴攝）

2016-12-23  11:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會今日進行總預算審查二、三讀會，因議長盃補助經費，討論是否在議會網站公布，民進黨議員唐碧娥與國民黨議員王家貞、蔡育輝起口角爭執，導致朝野議員對摃，雙方陣營攻上主席台，民進黨護衛主席賴美惠議長繼續進行議程，國民黨議員則要求發言，拋杯、摔預算書，亂成一團。

由於議會曾爆發流血衝突，朝野雙方肢體排擠中「使力」控制，避免又爆衝，但是隔空叫陣互不相讓，國民黨陣營並要求清點人數，議案審查能否過關埋下變數。

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  • 南市議會今日進行總預算審查二、三讀會，再爆衝突。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會今日進行總預算審查二、三讀會，再爆衝突。（記者洪瑞琴攝）

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