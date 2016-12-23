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就職將滿10週年 花媽：最大幸福就是獲市民信任

高雄市長陳菊今天舉行就職10週年記者會。（記者張忠義攝）

2016-12-23  11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕就職將滿10週年，高雄市長陳菊今表示，人生能有幾個十年，而人生最大的幸福，就是獲得市民信任，她跟市府團隊對全體市民充滿感謝；陳菊強調自己從當選市長後，就知道不能只是守成、必須創新，任期還有兩年，她與團隊會全力以赴回報市民，高雄轉型一定要成功。

陳菊上午在高市府發表就職10週年演說，細數10年來與市府團隊在高雄推動的諸多建設成果，包括合併後的努力，從東邊的旗山、西邊的彌陀跟梓官、北邊的橋頭新市鎮與捷運延伸、南區的亞洲新灣區、還有鳳山眷村改造與曹公圳整治等。

除了事先備妥的致詞稿，陳菊也有感而發、幾度脫稿表述心情，提到世界運動會時更是感觸良多，強調承辦過程的諸多艱困與不被看好，最後能成功都是因為市民熱情參與跟支持，她真的很謝謝市民朋友。

陳菊演說後，率領市府團隊舉著「這十年感謝您」的字牌，一字排開答謝市民，也要謝謝市民的容忍跟體諒，並承諾市府團隊會以更認真、更努力的態度，推動城市轉型。

陳菊珍惜在高雄的每天，會率市府團隊繼續努力。（記者張忠義攝）

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