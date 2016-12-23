中、桃簽署合作備忘錄 小英：新治理模式的起點
2016-12-23 11:36
台中市長林佳龍（左）、桃園市長鄭文燦（右）在總統蔡英文見證下，簽署合作備忘錄。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中與桃園今天舉行「中桃新興城市論壇」，台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦在總統蔡英文的見證下，簽署兩市合作備忘錄，林佳龍、鄭文燦兩人都稱這是「強強合作」，蔡英文則表示，中桃合作將是新治理模式的起點。
台中與桃園響應中央政府鼓勵區域聯合治理的政策，分別建立「中彰投苗」及「桃竹竹苗」區域治理平台，今天在台中市舉行「中桃新興城市論壇」，並簽署兩市合作備忘錄，備忘錄包含6大面向及24項合作提案，包括推展電子票證整合、促進影視文化產業合作、推動棒球運動交流等。
林佳龍表示，台中與桃園市台灣最年輕的兩大城市，台中市人口平均年齡37歲，桃園更年輕一點，兩城市人口不斷增加，這次論壇以年輕人在城市發展面臨的問題為主題，針對大眾運輸、產業轉型、社會福利、文化教育等方面進行交流，讓年輕人有希望，台灣才有未來。
鄭文燦指出，台灣面臨少子化問題，但台中、桃園的人口、產業成長最多，再過10年左右，桃園人口將與台北市差不多，重要性大幅提升；未來台中、桃園合作項目高過競爭項目，因為雙方有很多互補的地方，兩市將攜手帶動台灣發展。
蔡英文則表示，台灣能不能進步，就要看地方治理的能力、品質甚至是執行力，區域聯合治理可讓有限的資源更有效率地運用，且發揮最大效果，她期待台中與桃園兩個新興城市，可以發展出另一個超越傳統空間距離的嶄新合作模式，打造一個有效合作、解決問題的治理模式，兩市簽署合作備忘錄，代表一個新治理模式的起點，「我對桃園和台中，充滿信心跟期待」。
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