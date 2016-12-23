立院下週再戰「民法」同婚法案 藍委將拒出席

2016-12-23 11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法法制委員會下週一排定審理攸關同志婚姻合法化的「民法修正草案」，挺同、反同陣營當日將齊聚立院外捍衛各自立場；國民黨團總召廖國棟今在黨團大會後表示，除了有提案的許毓仁外，下週一審法案其他藍委都不會出席。

「這是民進黨起的火，要怎麼滅火不是我們的事！」廖國棟指出，黨團原則上是開放，但國民黨立委不會去參加，許毓仁因有提案需要在場，黨團也不能去禁止他出席，「是鼓勵其他成員都不要去，免得被人說在支持！」

廖國棟指出，個人立場就是「護家」，其他藍委各有立場，但大部分都在護家這邊，下週一雙方都會有人來聚眾，在法案三讀通過還會一直鬧，社會只會越來越對立，這不是最立即需要處理之事，最好出了委員會後冰凍起來。