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徐耀昌就任2週年釋利多 臨時人員及約聘僱全留任

2016-12-23  11:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌今天召開就職2週記者會，向鄉親報告施政成果；徐耀昌當眾宣布，苗縣府788位臨時人員及約聘僱人員全部留任，讓這些員工開心直呼「真的是好消息，可以安心過個好年了。」

徐耀昌指出，經總統蔡英文及行政院長林全、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌等人協助苗縣府各項財政調度，目前年關亟待支出的15億資金，已順利到位。

苗縣府財政處表示，公教人員的薪水、年終獎金及退休公教人員退休金等，都會在農曆過年前如期發放，有關廠商上融資平台及相關社區、社團提出請領憑證者，也會在農曆過年前支付。

徐耀昌在會中也釋出大利多，徐耀昌指出，在資源不足，人力又一再緊縮的情況下，縣府團隊仍戮力以赴，屢創亮眼績效，相當不易，感謝所有員工這兩年的辛勞跟付出，他宣布縣府所有約聘僱及臨時人員，除9位因個人因素或另有生涯規劃而辭職外，明年全數留聘，讓在場的臨時及約僱人員相當開心。

縣府人事處及行政處指出，明年留任的約聘人員有95人、約僱人員207人、臨時人員486人。

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  • 苗栗縣長徐耀昌（左三）在就職兩年週年記者會中與吉祥物「貓裏喵」共舞慶祝。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（左三）在就職兩年週年記者會中與吉祥物「貓裏喵」共舞慶祝。（記者張勳騰攝）

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相關關鍵字： 徐耀昌 約聘僱人員 苗栗 財政
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