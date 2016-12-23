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柯P表態想連任 民調卻有5成不支持

2016-12-23  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲終於表態有競選連任之意，不過台北市議會國民黨團今日舉行記者會，公布首都發展協會委託艾普羅民調公司的調查結果，並指出，受訪者中，支持柯P連任的有39.6%，確有超過五成、50.1%的民眾不支持連任；柯P的不滿意度達到49.7%，滿意度為42.2%。

綜合媒體報導，艾普羅民調公司在本月19、20日，對設籍於台北市的民眾，進行柯文哲二週年施政滿意度調查。結果有65.5%的受訪人士認為，柯P的分數應是不及格，平均起來柯文哲的表現只有55.1分。

從各項分析來看，最有爭議的是柯P領導風格，有60.9%不喜歡；大巨蛋風波則有54.9%不滿意；高達44.8%民眾對廢除重陽敬老金有意見；交通壅塞的部分則有37.5%的人抱怨；36%民眾不滿意市府人事爭議；最後有9.9%人認為，問題在於沒有政績。

艾普羅民調調查對象為設籍在台北市年滿20歲民眾，完成有效樣本1083份，其中男性508位、女性575位。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

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  • 台北市長柯文哲表態想競選連任，但民調卻顯示有5成市民不支持。（資料照，記者陳志曲攝）

    台北市長柯文哲表態想競選連任，但民調卻顯示有5成市民不支持。（資料照，記者陳志曲攝）

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