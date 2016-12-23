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被王世堅鎖定？ 柯P自爆：因這件事讓他沒面子

台北市議員王世堅（左）時常在議會上槓上市長柯文哲（右）。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-12-23  11:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍台北市議員王世堅時常在議場上槓上市長柯文哲，被外界認為彼此有心結，柯文哲在接受媒體專訪時，自爆雙方是因為晴光市場帳篷拆除事件，而有了「私人恩怨」。

柯文哲接受《新頭殼》專訪，被問及究竟與王世堅有何心結時，柯文哲自爆，王世堅之所以與他有仇，是因為晴光市場帳篷拆除爭議。柯文哲說，由於晴光市場帳篷不能打開，若發生火警，消防車出入會有困難，所以他決定拆除。

但當時王世堅帶著攤商店家來找他，柯文哲認為王世堅有意要在店家面前，欺負一個菜鳥市長。

沒想到柯文哲當場拍桌，直接叫警察來處理，柯文哲說，「我在所有攤商面前讓他沒有面子，從此他就懷恨在心，故事就這麼簡單」。

但柯文哲稱讚王世堅，是民進黨內算較有理念的人，不會為了利益而跑掉，是很堅持理念，而且在理念上是最支持自己的人；至於被拆的晴光市場帳篷，至今仍未蓋回去，柯文哲說，人就是這樣，拆掉一年後習慣就好。

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