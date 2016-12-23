年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史

行政院政務委員林萬億（左）今天宣布啟動年金改革國是會議。右為行政院副發言人張秀禎。 （記者王藝菘攝）

2016-12-23 11:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國家年金改革委員會11月召開最後一次會議，多數委員支持，各項退休制度的財務處理、給付、請領條件等，都應採取一致原則。行政院政務委員林萬億今天宣布啟動年金改革國是會議，將在12月31日、民國106年1月7日、8日及14日分別於全國北中南東開4場分區座談，1月21日到22日舉辦全國大會。本次國是會議討論議題不納入軍人年金制度、讓18％優惠存款利息儘速走入歷史。最遲在明年新會期開始前將年金改革法案送進立法院。

國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示分區會議進行的目地是廣泛收集各地區關心年金改革的人士對年金改革的意見。因此，會請行政院年金改革辦公室先進行「國家年金改革委員會議辦理情形與改革規劃報告」，接著進行意見交流，並由相關會部會綜合回應。

此次年金改革國是會議屬於邀請參加性質，所以會議當天受邀與會人員必須攜帶入場憑證報到，如未攜帶者，須出示身分證件以備查驗，不受理現場報名。為廣泛公平收集意見，會議當天有意發言者於報到時提交發言登記單，將依比例抽出各類人員及其發言順序，發言以3分鐘為限。會議中不及發言者可於會中提交發言單予現場年金改革辦公室工作人員，所有書面意見併同現場發言意見，均列入分區會議實錄。

國是會議分區會議及全國大會比照委員會議進行網路直播，會議資料將在北區會議（12月31日）前置於總統府年金改革委員會官網上供外界參考，會議期間相關參考資料與會議紀錄同步公布於委員會網站，關心年金改革的國人均可同步於官網上觀看與提供建議。各界於年金改革分區會議上所提的意見，將於全國大會討論，所獲結論將提供作為年金法案修正的參考。年金法案經行政院及考試院完成法制作業程序後，將於106年5月以前送請立法院審議。

林萬億說明，考量軍人職業特性，委員會議已達成共識，軍人的年金改革將單獨設計，故本次國是會議討論議題不納入軍人年金制度。

林萬億說，本次年金改革不同於以往各年金制度分別各自改革的模式，而是全面檢視我國各年金制度面對的困境，包括保障水準差距、所得替代率偏高、平均投保薪資採計期間太短、費率偏低或提撥不足、請領年齡太早、財務收支嚴重失衡、基金投資報酬不如預期、制度間轉銜受限、以及特殊例外的規定，例如軍公教人員18％優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資、公營行庫13％優惠存款等。

林萬億進一步表示，此次年金改革主要是要回應人民對於年金制度的焦慮與期待，首先是不同年金制度保障不一造成的社會不公平，以及潛藏的社會分裂。其次是中壯年世代擔心年金制度破產領不到，年輕世代則擔心年金未來債務必需由他們承擔的沈重壓力。第三是期待國家能建立一套可長可久，與世界接軌的健全年金制度，讓國民老年的經濟安全得以獲得保障。

因此，改革的範圍就涵蓋不同的年金制度，不針對個人或單一職業別。但是，因為我國的年金制度實在非常複雜分歧，因此採納多位年金改革委員的建議，採取分短中長期的改革進程，先對各年金制度內涵進行原則一致的調整，俟改革之後新制度穩健上路後，再進行制度整合的研議。據此，此次年金改革的內容就包括：讓18％優惠存款利息儘速走入歷史、調降所得替代率、延長平均投保薪資採計期間、延後請領年齡、調高投保或提撥費率、改善基金投資報酬率、引進跨職域年資可攜帶，以及針對特殊對象例外優惠的改革等。

而不論是優惠存款利息、所得替代率、請領年齡、費率調整等，都會採逐步或逐年漸進方式進行，以利相關利害關係人有調整適應期間。而對於18％優惠利息、黨職併公職等的改革，也都會考量「老年基本生活保障」的設定，以免影響相對經濟弱勢者的老年經濟安全。這是任何良善的制度改革都必須兼顧的人性考量。因此，希望各相關利害關係人不必恐慌，也希望國人能全力支持階段性、合理性的年金制度改革，共同打造一個永續發展的健全年金制度。

國是會議分區座談及全國大會邀請的參與人員包括：1.專家學者、2.各利害關係人職業別團體包括退休與現職（含警消）公務人員代表、退休與現職（含私校）教育人員代表、勞工代表、雇主代表、農民代表、漁民代表等、3.公民團體代表、4.婦女代表、5.青年代表、6.政黨代表、7.政府機關代表與8.總統府國家年金改革委員會委員等人員。