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陳幸妤診所明開幕 她大方露面聊最開心的事...

陳幸妤在南市東區開牙醫診所，第一次當老闆執業服務患者。（記者王俊忠攝）

2016-12-23  11:06

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤在南市東區林森路開設的牙醫診所，將於明天（24日）上午開幕。今上午，陳幸妤主動面對媒體詢問，幾乎無所不答、笑臉迎人，看得出開業好心情。對於父親能在明天開幕致賀詞，她說很開心；父母親也很期待參加診所開幕。

陳幸妤今天主動開記者會，大批媒體湧入她的數位化診間，她說，之前在台北過得艱辛，媒體天天長期全天候跟拍，壓力很大，才會有情緒失控情形，7年前回到台南住與執業，台南鄉親很熱情、媒體也很友善，她俏皮地對媒體說：「如果你們跟我熟，就不會覺得我兇了！」

她說，明天開幕活動有邀南市長賴清德，父母親與公婆、丈夫趙建銘都會出席，開業初期，她會在自己診所看週一、二、三、五的白天診，因為晚上要照顧三個兒子，晚上不看診，週六採預約制；週四已請另位醫師看診，日後患者人數如有成長，會再增聘醫師。

陳幸妤表示，開業診所內部診療儀器都數位化，有口內掃瞄機取代以往的印模機，掃瞄後很快製成齒模；會自己開業，是因為自己對感染控制的要求很高，覺得有的診所有時感控沒有做的很好，自己採用德國進口的高級消毒設備，要讓患者得到安全服務。

她透露，下週一首日看診，預約患者已額滿，平均一位患者診療時間約15到30分鐘，堅持高看診品質。談到3個兒子與是否再增產報國？她笑說，大兒子已念國二、小兒子也已小五，已脫離養育幼兒時期很久，不可能再生啦！

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  • 牙醫師陳幸妤在南市東區開牙醫診所。（記者王俊忠攝）

    牙醫師陳幸妤在南市東區開牙醫診所。（記者王俊忠攝）

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