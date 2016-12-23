怒！網友批邱毅上央視談「對付台灣」
2016-12-23 15:14
女網友直呼：「世上有那個反對黨，會在敵方媒體上談怎麼對付自己國家？」（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現前立委邱毅上中國節目，大談台灣經濟依賴中國，讓她相當傻眼，直呼：「世上有那個反對黨，會在敵方媒體上談怎麼對付自己國家？」
原南京軍區副司令、中將王洪光日前發表言論，指2020年前很有可能爆發台海戰爭，中國可一舉奪取台灣，中國央視節目《海峽兩岸》日前邀請來賓討論此事，標題為「『台獨』別逼大陸動武」，邱毅在節目上講得滔滔不絕，讓網友相當傻眼。
邱毅說，台灣對中國的投資越來越深，不管是企業投資、觀光客都是如此，很多人認為台灣的未來就是中國。邱毅指出，現在台灣大部分的年輕人都是盲從的支持台獨，但他看來是可以被教育的，所以他仍認為兩岸和平統一很有希望，應該要在條路上繼續努力。邱毅甚至說，一但兩岸發生戰爭，台灣輕而易舉就會被中國征服。
女網友PO出邱毅上對岸節目的照片氣得直呼：「剛看到電視，氣的差㸃砸了。世上有那個反對黨，會在敵方媒體上談怎麼對付自己國家！」引起網友們熱議。
其他網友留言：「台灣真的要明訂立法判國罪了，像這些吃裡扒外的，都要訂法律來規範！」、「這證明統一在台灣沒有市場了」、「喝台灣的奶水長大的，倒頭來捅台灣一刀」、「該以叛國罪究辦」、「不要給他回來」、「可以註銷他的護照嗎？」
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