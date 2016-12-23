丁守中揚言脫黨參選 蔡正元酸「安享晚年吧」
2016-12-23 11:21
〔即時新聞／綜合報導〕2018年市長選舉剩下兩年時間，爭取黨內提名角逐市長寶座的國民黨前立委丁守中表示，這次不惜脫黨參選也要選到底。對此，國民黨政策會執行長蔡正元說，丁守中搶了20幾年台北市長提名，一路選一路輸，酸他「不如好好享受晚年」。
根據《鏡傳媒》報導，丁守中畢生志業就是選台北市長，本來2014年呼聲很高，最後卻敗給連戰之子連勝文，丁因此酸說「我不是輸給連勝文，而是輸給連戰的政商關係」。丁守中接著表示，過去20幾年多次競逐台北市長選舉，卻往往在黨中「顧全大局」的壓力下退出，強調這次不會再接受協調！
報導指出，蔡正元對此批評道，2014年黨內初選第一階段是比民調，丁的民調已輸給連勝文，「這跟連家政商關係有什麼關係？」蔡正元接著表示，第二階段比黨員投票，丁的得票也輸了連勝文一大半，尤其丁守中雖為外省籍卻沒有黃復興優勢，「自己要不要檢討？」
蔡正元進一步指出，丁守中與郝龍斌2006年北市長初選時，黨員票曾經大勝，但到2014年跟連勝文選時反而大敗，尤其過去最挺丁的黃復興黨部選票也紛紛轉投連勝文。蔡正元認為，這是由於丁守中為了取悅馬英九，力挺刪減軍公教三節慰問金政策，讓一向最支持丁的軍公教為之心寒，蔡正元不禁痛批「背叛自己的選民到這個地步，從那一刻起我就徹底瞧不起丁守中」。
蔡正元說，丁守中若想再拚市長，除非願意坦承錯誤，並向全國軍公教、黨員道歉，更要向連戰道歉，「否則到時候初選，這些舊帳一樣會被翻出來」。
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