周刊爆林錫耀轉任總統府秘書長 府：無端臆測

2016-12-23 10:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《時報周刊》報導，許多大老、立委認為總統蔡英文用人不當，建議內閣應該局部改組，在立法院新會期開議前就會有一波內閣調整，行政院副院長林錫耀可能會轉任總統府秘書長。對此，總統府回應，關於秘書長人事，總統尚未有定案，類似臆測沒有意義。

《時報周刊》報導，相關人士透露，林錫耀過去的能力深獲蔡英文肯定，只是若調整林錫耀的職務，副院長的人選也讓人相當頭痛，所以總統府秘書長的位子才會懸缺兩個多月。被綠委點名的內閣局部改組名單，包含勞動部長郭芳煜、衛福部長林奏延及交通部長賀陳旦等。

總統府上午澄清，針對周刊報導總統府秘書長人選一事，相關報導全屬無端臆測，關於秘書長人事，總統尚未有定案，類似臆測沒有意義。