國民黨主席提前選 廖國棟：基本程序被黨超越

2016-12-23 09:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨本週三中常會強勢通過黨主席選舉提前至明年520舉行，引發有意角逐黨魁的國民黨副主席郝龍斌及中常委反批，國民黨內出現兩派聲音；立法院國民黨團總召廖國棟今早受訪表示，基本程序被黨中央突破、超越，應回到內政部相關規定。

廖國棟表示，民主國家所有政黨都必須依法規來行政，本週中常會只有少數中常委在現場，又扣除請假人員後，以2分之1到場就可進行決議，應該要回到內政部相關規定才對。

廖國棟說，選舉主席和全國黨代表是非常重大事務和事務，必須要在中常會充分溝通，經由全體一致決議才算通過，這是基本民主程序，現在這程序「被突破、被超越」，也難怪黨副主席郝龍斌會出現這樣反應。

廖國棟說，有許多黨代表不斷打電話給黨內立委，詢問相關程序怎麼變成這樣，對自己而言把黨團該做的事情管好，要貼近民意，對黨中央目前紛擾，「黨團只能關注，內部並沒有討論要怎麼樣，還有其他更多事情要去面對！」