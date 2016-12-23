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直言小英戰場開太多 柯P想給她一句話...

柯文哲說如果有機會可以建議蔡，他最想和她說：「咬緊牙關撐過去！」（資料照）

2016-12-23  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文民調比剛上任時低了不少，台北市長柯文哲接受媒體訪問時對此直言，蔡英文戰場開太多，導致遍地烽火，也重蹈他的覆轍，如果有機會可以建議蔡，他想對她說：「咬緊牙關撐過去！」

柯文哲接受《新頭殼》專訪，談到蔡英文的滿意度下滑，他舉自己的例子說，很多人批評他「戰場開太多」、「不分大小」，但他在回顧這兩年多的施政，反省自己時，有反問自己如果重來一遍，可不可以做得更好？

柯文哲進一步指出，他能體會小英的難處，畢竟這個國家有太多問題，沒辦法一個一個慢慢解決，但一次改革的局面就會遍地烽火。

柯文哲最後說「如果可以和小英說一句話的話，最想對她說『咬緊牙關撐過去！』」

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