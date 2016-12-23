監察委員巡視行政院 林全：持續改革、加強管考

行政院長林全（圖右）出席105年度監察院巡察行政院會議，會中林全做業務報告。（記者王藝菘攝）

2016-12-23 09:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕監察院院長張博雅今天上午率全體監察委員巡察行政院，由行政院長林全進行工作簡報。林全指出，行政院面對國內外變局，希望能持續推動經濟、社會改革，提升台灣經濟經爭力。針對監察院提出的各項彈劾、糾正案，行政院已經請國發會加強管考。

監察院這次巡察行政院，由行政院長林全率相關部會首長，就行政院105年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由張博雅針對監察院105年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權的行使結果，作綜合性說明。

有關產業升級和轉型部分，林全說，最重要的就是創新產業能產生，政府推動「五加二創新產業方案」，希望七個產業能夠有更進一步突破。選定亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業、循環經濟。也希望透過國發基金帶動新興產業。

在人才方面，林全也說，政府推動外籍工作者居留的27項改革，營造友善環境，讓高階白領外籍人才可以進入台灣。

有關托育部分，政府投入62億元經費，希望協助地方政府，讓幼兒園公共化普及率提升。長照2.0則希望能夠試辦，再來考量要採取稅收或保險制方案，讓長照未來能有效推動。

有關勞動條件改善，林全說，之前在立法院通過的勞基法修正案，希望能降低勞工工時，去年把基本工資也做了調整，2萬8元調升到2萬1千9元，每小時基本工資，也從120元調到126元，明年一月再調到133元，讓勞工受益。

在社會住宅部分，林全表示，需要地方政府配合，行政院在9月2日把住宅法修法送到立法院，其中有關社會住宅的提供，希望將弱勢比例提高到30％以上，這個方向獲得外界支持，也希望修法能順利通過。

有關食品安全部分，林全說，食安環政策從五個方向去改善，第一、源頭控管，工業用產品可以加以控制。第二、重建生產管理。第三、十倍市場查驗。第四、加重惡意黑心廠商責任，提高罰金。第五、全民監督時代。

年金改革部分，已經成立年金改革辦公室，總統府也召開了年金改革會議，之後會在一月開始，召開年金改革國是會議。

在落實轉型正義部分，行政院成立不當黨產委員會，有許多陳情案件，已經開始立案調查。

在國防部分，林全說，希望透過國機國造、國艦國造帶動產業發展，把國防產業的投資變成國家生產力投資。在募兵制度完成，會做好相關配套措施，鼓勵優質人力厚植國防戰力。