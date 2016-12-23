| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又有工安意外！信義區工地驚傳吊車翻覆 嘉義驚傳男子遭割生殖器、燒下體 昏迷送醫 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 政治

換穿新戰袍 藍委士氣大振喊「加油」

2016-12-23  09:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕耶誕節即將到來，國民黨立委今日換穿新送來的背心式戰袍，另外為因應冬季氣候，也訂製了一件繡有KMT標誌的黑色飛行外套，在黨團大會上各個藍委紛紛穿上新衣，士氣大振高喊「加油」。

針對聖多美普林西比與台灣斷交，亞太和平基金會董事長許信良在外交論壇上發言小邦交國對台灣是一種負擔，一點也沒有用；國民黨團總召廖國棟今受訪批評，邦交無用論是投降主義，這是向國際社會投降。

廖國棟說，如果不需要邦交，我國在全球兩百多個國家變成孤兒的話，會對國內民眾處於非常危險境地，民進黨一窩蜂地說邦交從以前至今早就在雪崩，但馬英九任內推動兩岸和平，有讓邦交國維持在一定數目。

廖國棟指出，有邦交國才代表台灣存在，雖然沒有辦法參加國際組織，但這些國家可以替我國發聲和代言，當這些關係都不存在時，不光只是孤兒而已，台灣的聲音會一點都傳不出去。

廣告
  • 國民黨立委今日換穿新送來的背心式戰袍，高喊加油鼓舞士氣。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委今日換穿新送來的背心式戰袍，高喊加油鼓舞士氣。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 聖多美普林西比
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：換穿新戰袍 藍委士氣大振喊「加油」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.