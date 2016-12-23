換穿新戰袍 藍委士氣大振喊「加油」

2016-12-23 09:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕耶誕節即將到來，國民黨立委今日換穿新送來的背心式戰袍，另外為因應冬季氣候，也訂製了一件繡有KMT標誌的黑色飛行外套，在黨團大會上各個藍委紛紛穿上新衣，士氣大振高喊「加油」。

針對聖多美普林西比與台灣斷交，亞太和平基金會董事長許信良在外交論壇上發言小邦交國對台灣是一種負擔，一點也沒有用；國民黨團總召廖國棟今受訪批評，邦交無用論是投降主義，這是向國際社會投降。

廖國棟說，如果不需要邦交，我國在全球兩百多個國家變成孤兒的話，會對國內民眾處於非常危險境地，民進黨一窩蜂地說邦交從以前至今早就在雪崩，但馬英九任內推動兩岸和平，有讓邦交國維持在一定數目。

廖國棟指出，有邦交國才代表台灣存在，雖然沒有辦法參加國際組織，但這些國家可以替我國發聲和代言，當這些關係都不存在時，不光只是孤兒而已，台灣的聲音會一點都傳不出去。