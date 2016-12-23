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嚴肅立法院有趣味假人挑戰！立委拍影片賀節

2016-12-23  08:55

〔記者王俊忠／台南報導〕嚴肅的立法院也有趣味的假人挑戰！為慶祝耶誕節與即將到來的2017年，南市立委陳亭妃與助理團隊嘗試拍攝時下最熱門的社群影片「假人挑戰」。今天上午陳亭妃把這部趣味短片PO上個人臉書供網友欣賞。

陳亭妃表示，由團隊成員掌鏡拍攝記錄，影片裡所有人都靜止不動，就是瘋遍全球社群的假人挑戰，從好萊塢、NBA球星到白宮都搶搭這波熱潮，紛紛拍攝趣味影片。

陳亭妃團隊為向民眾祝賀耶誕節快樂，特地精心布置立法院辦公室，動員全體同仁一起參與，陳亭妃自己扮成耶誕老人，為民眾送上耶誕禮物。

這賀節影片有別於平日在國會議場中，陳亭妃犀利問政的質詢風格，在影片中完美演出及逗趣的耶誕老人裝，讓外界看到亭妃委員親切活潑的一面。

相關影音（立委陳亭妃提供）

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  • 立委陳亭妃搶搭流行風潮，拍假人挑戰影片向民眾祝賀耶誕節與新年快樂。（記者王俊忠擷取自陳亭妃臉書）

    立委陳亭妃搶搭流行風潮，拍假人挑戰影片向民眾祝賀耶誕節與新年快樂。（記者王俊忠擷取自陳亭妃臉書）

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