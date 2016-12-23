周刊爆內閣將改組 副閣揆將轉任府秘書長

行政院副院長林錫耀。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2016-12-23 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文民調下降，據周刊報導，許多大老、立委認為蔡英文用人不當，建議內閣應該局部改組，在立法院新會期開議前就會有一波內閣調整，行政院副院長林錫耀可能會轉任總統府秘書長。對此，總統府今天上午回應，關於秘書長人事，總統尚未有定案，類似臆測沒有意義。

《時報周刊》報導，相關人士透露，林錫耀過去的能力深獲蔡英文肯定，只是若調整林錫耀的職務，副院長的人選也讓人相當頭痛，所以總統府秘書長的位子才會懸缺兩個多月。

報導指出，被綠委點名的內閣局部改組名單，包含勞動部長郭芳煜、核災食品把關爆漏洞的衛福部長林奏延及交通部長賀陳旦等。（10：06更新）