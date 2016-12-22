總預算案審查牛步 新北議會會期一延再延

2016-12-22 21:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市106年度總預算，經市議會延會10天審查仍「難產」，市議會決定閉會時程再延到26日，會議一延再延，議會效能備受質疑，惹浪費公帑之議。

第4次定期大會從10月4日開始，11月初市政總質詢後，11月18日開始審查總預算案，原定12月12日閉會，先延至22日，今天延長開會時間1小時到晚上6點半，仍有逾半單位都有預算未完成審查，議長蔣根煌徵詢大會意見延會，雖有議員蘇有仁、李坤城等人反對，仍通過延會4天至26日，實際開會時間只有週五、週一下午兩個半天。

蔣根煌解釋，早上與民進黨團協商延會一天，但市府擔心一天審不完，不斷溝通希望加開，才會變成加開4天臨時會，希望在年底前完成總預算案審查；民進黨團總召張瑞山則表示，是否在年底前完成審查「沒有預設立場」，順其自然。