第一次交換禮物 蘇嘉全：本想送千萬名車

2016-12-22 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院記者聯誼會今舉辦交換禮物活動，立法院長蘇嘉全也受邀參加，據蘇嘉全說，他長這麼大從來沒有交換過禮物，並笑稱原本還想送價值1000萬元的名車一台，只是因禮物價值不能超過新台幣300元，最終是選擇立院特製的禮賓紀念酒來參加活動。

綜合媒體報導，蘇嘉全今參加立院記者聯誼會的「黑鮪魚開麥啦」活動，蘇嘉全先就議事開放、院務行政等改革內容說明進度，之後也參加耶誕節交換禮物活動，由於他在家中都是送太太、女兒禮物，交換禮物還是頭一遭。

《中央社》報導，蘇嘉全笑稱，原本要送價值1000萬元的名車一台，但因為禮物價值不能超過300元，就不能送了。最終蘇準備了霧峰農會香米酒當成交換禮物，雖然金額還是高出300元，但蘇表示，第一次參加交換禮物，價格貴一點沒有關係。之後他則用紀念酒換來記者手工製作的果醬。

《民視新聞》報導，針對本會期將開到何時，蘇嘉全則皺眉頭表示自己也不確定，得看預算協商進度如何了。

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