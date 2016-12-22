立院初審 黨職併公職將扣除年資、返還溢領

公務人員黨職併公職概況表。（銓敘部提供）

2016-12-22 19:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨早年執政時通過的黨職併公職計算支領退休金屢遭外界質疑，立法院司法及法制委員會今審查通過「公職人員年資併社團專職人員年資計算退離給與與處理條草案」。若完成三讀，包括連戰、胡志強等206人將在扣除黨職年資後，重計月退俸；過去溢領的部分，還可要求國民黨返還。

立法院司委會今先審查通過「政務人員退職撫卹條例第12條修正草案」，規範領有「退職酬勞金」的政務人員，若再任私立學校、公職、政府捐助達20%、直接受政府控制之團體或機構之期間，月薪超過基本工資者，須暫停領取。

提案委員王定宇表示，司委會上月已審查通過「公務人員退休法第23條之1修正草案」、「學校教職員退休條例第13條修正草案」，分別對退休公務員、教職員做出類似規範，只剩領最多的政務人員。相關條文將一併協商，做出一致規範。

對於黨職併公職的部分。銓敘部解釋，最早是在1969年同意救國團、救濟總會的專任人員採計公職退休年資，1970年擴及世盟、亞盟、革命實踐院，1971年發布「中華民國民眾服務總社專職人員暨公務人員年資互相採計要點」，1983年再納三民主義大同盟。不過採計要點已於1987年廢止，只是之前轉任公職者，仍可併計年資，2006年才全面廢止採計。

據銓敘部清查結果，公務人員（不包括教職、軍職人員）共301人併計年資，截至今年10月，已有101人身故，有40位遺族改領撫慰金，尚有206人。

由於任職於國民黨各黨部、中央電台、革實院者，均由民眾服務總社開具專職人員任職證明，據此併計年資者就占152人，次為救國團的41人，其他類別僅分佔1、2人。以5年為級距觀之，併計年資1年至5年者達85人為最多，次為5年到10年的62人。

民進黨立委段宜康指出，國民黨副主席胡志強的退休年資為25年3個月，但包括民眾服務總社、世盟年資就多達10年11個月，若不併計，根本未滿15年，無法領取「退職酬勞金」。況且，胡在英國念書期間所申報的書記、聯絡員等職位，也不在採計要點之內。難道不算詐領？

國民黨團盼相關法案能留待行政院提出年金改革方案後再一併討論。民進黨團總召柯建銘反駁，這是年金改革，更是轉型正義，大法官早於1952年的釋字第7號就闡明，各級黨部書記長不得認為公務員，黨職當然不該併計公職年資。國民黨團隨在表決失利後，集體缺席審查。

司委會最後審查通過民進黨團版草案，規定年資併計人員，應在扣除黨職年資後，重新核算退職給與，若重算結果低於2.5萬元者，能續領2.5萬元；但現領總額已低於2.5萬元者，不再重新核算。

而溢領之金額，核發機關應於1年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還；但政務人員的部分，亦可直接向領受人要求。若是拒絕返還，即可進行追繳。不過現已身故者，包括遺族領取撫慰金者，均非溢領返還、重新核算之範圍。