花媽採踏單車 耶誕燈節點亮哈瑪星夜晚

高雄市長陳菊（左3）帶領局處首長踩踏電動腳車，宣佈耶誕燈節就在哈瑪星開場。（記者王榮祥攝）

2016-12-22 19:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕耶誕燈節就在哈瑪星，今晚在高雄市長陳菊踩踏電動腳踏車後繽紛登場，包括鼓山輪渡站站體、濱海一路與二路等路段，將一直閃亮到明年元宵，除了讓哈瑪星的夜晚黑不一樣，也替明年預定在哈瑪星舉行的生態交通全球盛典暖身。

陳菊表示，哈瑪星是高雄最早發展的地方，她希望透過耶誕燈節、生態交通盛典等活動，讓哈瑪星更有氣氛、整體生活環境更優質。

陳菊同時宣佈，本月24日下午到晚上，市府將在濱海一路封街辦理哈瑪星漫遊耶誕市集，集合型農市集、綠能電動車體驗、你好市集、與小朋友最愛的氣墊樂園，歡迎市民朋友來這裡過耶誕。

多年前，陳菊曾在行程空檔、嘗試在某段自行車道騎單車，感受在高雄騎車的樂趣，不料兩位幕僚擔心安全、全程緊緊跟在腳踏車旁，可能讓陳菊覺得不太自在（煞風景），還沒盡興就停擺﹔今晚再度踩踏電動腳踏車，雖然沒真的騎上路、但花媽笑得很開懷。