黨主席提前改選風波 洪秀柱：520繼續選

2016-12-22 19:02

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨中央規劃黨主席提前改選，引發黨內茶壺風暴，黨中央昨天中常會在實際僅8名中常委出席下，仍強行通過提案，引發姚江臨等多位中常委不滿，揚言下週翻案，國民黨主席洪秀柱今天表示，雖出席人數不理想，但還是依照法定程序通過，並說不是刻意將選舉提前，一切「回歸黨章，建立制度」，對於有人想翻案，則說：「多溝通、照章行事」。

國民黨主席選舉，過去都是7、8月舉行，在黨中央主導下，將提前到5月20日舉行，昨天原準備在中常會處理該項提案，但有26位中常委不滿串聯，以不出席的方式想讓會議流會，沒想到黨中央最後還是通過該項提案，引發姚江臨等中常委抨擊出席人數未過半，揚言下週翻案。

國民黨主席洪秀柱今天下午受修平科大學生會邀請，以「勇敢追夢，看見自己的力量」為題進行演講前受訪表示，該項議案原希望透過中常會討論做最後定案，雖出席人數不理想，但強調是依照法定的程序通過，表示若外界不瞭解願意盡力說明，並說不是刻意將選舉提前，而是回歸黨章第17條規定辦理，並且建立制度，讓未來黨主席任期有一致的時間，強調「520會繼續選」，對於有人要翻案則說會「多溝通，一切照章行事」。

另外，對於國防部長馮世寬表示有信心突破中國封鎖，洪秀柱表示國家實力維持很重要，很高興國軍有這樣的信心，但認為兩岸關係穩定很重要，若訴諸武力，台灣不會佔到便宜，唯有和平才是未來要走的路。

此外，外傳國民黨副主席詹啟賢和黨產會達成部分協議，但洪秀柱不承認此項協議，洪表示，這是外界誤解，強調在黨產會追殺下，連員工薪水都發不出來，黨務運作費用也有困難，希望和對方有理性溝通的機會，詹啟賢因擔任黨產處理小組的召集人，才會和黨產會接觸、溝通，希望談出更好的解決方案。

洪秀柱表示，詹忍辱負重和對方談了幾次，並將結果帶回黨內，檢視這些協商結果是否可行，只是很可惜在這些協商結果還沒確認前，黨產會就已經決定將中投收歸國有，遺憾民進黨政府繼續以非法、違憲的方式進行追殺，被迫只能「兵來將擋，水來土淹」。