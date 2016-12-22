國旅卡新制引發反彈 政院：回歸國旅用途
2016-12-22 18:56
〔記者李欣芳／台北報導〕因應中客來台縮減的衝擊，為提振台灣觀光產業景氣，行政院今天宣布公務員國民旅遊卡新制度，要求公務員每年1萬6000元的國旅卡的補助，限定必須有一半、8000元主要做為機關辦團體旅遊或個人參與團體旅遊，但也可參加「台灣觀巴」網站的自由行等旅遊產品，新制自明年元旦起實施，這項新措施也引發部分公務員在網路上不少反彈聲浪，行政院今晚則強調，新制是將國旅卡回歸到原有的旅遊用途。
有公務員抨擊民進黨政府讓中客減少，卻把帳算在公務員身上，「求求蔡英文政府放過勞工的一例一休，也放過公務員的國旅卡」。行政院發言人徐國勇今晚表示，「國民旅遊卡」之所以叫「旅遊卡」不叫「購物卡」，顧名思義就是要補助旅遊，當初是因為國內經濟狀況不錯，才放鬆相關規定，逐漸衍生有購物卡性質，新制只是回歸原來用途。
至於有公務員指新規定是要先用國旅卡參加旅遊，才能再使用國旅卡另一半補助額度8000元來購物，徐國勇說，網路的這種謠傳純是誤解，事實上，公務員可就1萬6千元的額度自由調配，決定要再購物或先用於旅遊。
徐國勇表示，另有公務員提出疑問，不能使用國旅卡參加自由行嗎？其實，也有自由行方案，只是有一點點限制，必須要參加「台灣觀巴」或「台灣好行」的旅遊產品，2人就可成行，若公務員認為觀光局提供的行程都不滿意，也可提供旅遊路線建議，觀光局會將建議列入參考。
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