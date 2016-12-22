中媒威脅「斷交持續」 網友：台灣不在乎

2016-12-22 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕中媒《人民日報海外報》，針對聖多美普林西比民主共和國20日與台灣斷交，在頭版做出評論式對台喊話，稱斷交一事「值得讚賞」，且全因台灣總統蔡英文不承認九二共識所導致，但其實不少網友甚至連中國民運人士王丹都認為中國邏輯很有問題，分別指出兩蔣時代與馬英九在位承認九二共識時，邦交國隱憂問題仍續存。

一名《人民日報海外報》編輯在頭版指出，堅持「九二共識」、反對「台獨」才是兩岸人民的福祉，若是台灣拒絕這項基礎認同，斷交事件將繼續發生，唯一的解決辦法就是民進黨儘速把兩岸關係處理好。

有網友回應，請中國用力搶，繼續丟好幾個百億美金去挖吧，並說：「中國政府的思維實在太落伍了，首先，台灣根本不在乎邦交數，是真的不在乎哦，我們被打壓這麼多年，早就無感，而且台灣護照走遍全球並不困難，比中國護照還好用。」

也有網友：「台灣對邦交國真的不只有金錢，還有人道關懷救援...反觀老共黨...目的就是殖民，拿錢基礎建設再把錢全部吐回去給資本家。」認為台灣在對待邦交國這方面真的很有情有義。