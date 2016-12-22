立院初審過 勞工申請仲裁 勞動部將補助律師費

2016-12-22 18:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「勞資爭議處理法部分條文修正草案」今獲立法院初審通過，未來完成修法後，如勞工遇勞資爭議時，政府應調派、聘用專業人員協助處理不當勞動行為裁決案件，且提供勞工經費補助聘請律師，以平衡勞資雙方力量，保障勞工權益。

自《勞資爭議處理法》施行不當勞動行為裁決制度以來，勞工若遇解雇、降調或減薪等不當勞動行為時，可依據該法向勞動部提出「不當勞動行為裁決」申請，但過去提出申請的勞工，可能因專業法律知識及相關資源不足，以致在裁決中不易獲得實質的保障。

有鑑於此，社會福利及衛生環境委員會審查「勞資爭議處理法部分條文修正草案」，並初審通過民進黨立委鍾孔炤等18人提案的第6條條文，以及時代力量黨團提案之第43條條文，規定勞動部協助申請裁決的勞工時，應提供相關專業人員及補助聘請律師的經費。

鍾孔炤表示，現行條文僅針對仲裁、訴訟提供勞工扶助，此次修法便是希望能將裁決事項也納入扶助範圍，而在不當勞動行為裁決案中，需舉證的勞工可能無力獨力處理，因此透過修法提供勞工聘請律師的補助經費，不但能加快裁決程序，也讓勞工多一層保障。