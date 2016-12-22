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藍八不准用「中華民國」 府：斲傷台灣人的情感與信任

2016-12-22  17:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍8縣市24日再度組團啟程前往中國訪問，參加在北京舉辦的「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會」，不過，相關的文宣品卻不得用「R.O.C.」、「Republic of China」、「中華民國」等字樣，對此，總統府發言人黃重諺表示，國內無論任何政黨，兩岸政策的差異如何，都應該為人民堅守立場，維護國家的權利，類似的狀況不該發生，國人也不會樂見。

媒體報導，藍8縣市向參展廠商宣導及告知的「注意事項」規定，各展商的各項文宣品、名片、產品及外盒包裝、獎狀、獎盃及攤位內裝飾物品，如有用到 「R.O.C.」、「Republic of China」、「中華民國」等字樣，「警方將在現場進行檢查，帶有上述字樣的任何材料將被禁止分發並被沒收」，而中華民國的青天白日旗也明文規定嚴禁入場。

黃重諺表示，在兩岸間的往來上，無論是區隔對待或片面設置政治前提，不但對雙方在進一步的相互了解上沒有幫助，更斲傷台灣人的情感與信任，傷害兩岸關係的健全發展，何況無論觀光或者是產業交流，都是民間正常並且有意義的交往，不應該受到任何政治的干擾。

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  • 藍8縣市24日再度組團啟程前往中國訪問，推銷農特產品，但相關的文宣品卻不得用「中華民國」等字樣，對此，總統府發言人黃重諺表示，國內無論任何政黨，兩岸政策的差異如何，都應該為人民堅守立場，維護國家的權利，類似的狀況不該發生，國人也不會樂見。（記者鍾麗華攝）

    藍8縣市24日再度組團啟程前往中國訪問，推銷農特產品，但相關的文宣品卻不得用「中華民國」等字樣，對此，總統府發言人黃重諺表示，國內無論任何政黨，兩岸政策的差異如何，都應該為人民堅守立場，維護國家的權利，類似的狀況不該發生，國人也不會樂見。（記者鍾麗華攝）

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