新年電子賀卡曝光 小英要寄給警消人員

2016-12-22 16:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今公布正、副總統元旦電子賀卡，明天上午總統府將寄出這些賀卡給政府一級主管人員、駐外使館、全國各地警政、消防人員、校長等8千餘份。

總統府發言人黃重諺表示，總統的賀卡呼應明年雞年，以雞蛋作意像，搭配花草，象徵百業繁盛豐收；副總統則是以幾何圖形組成，音樂則是以Amazing Grace為概念做設計。

電子賀卡是由邱煥升設計，他曾經參與五二○就職典禮的設計，也曾幫搖滾天團設計MV動畫。邱煥升擅長把音樂結合新聞事件，在搖滾天團MV中融入苗栗大埔案、洪仲丘案、太陽花學運等，帶樂迷見證台灣正在發生的歷史事件。

正、副總統元旦電子賀卡