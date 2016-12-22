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台聖斷交 她爆料駐聖大使脫軌行為、援外計畫失敗

2016-12-22  18:48

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比與台灣斷交，中研院副研究員劉紹華今投書媒體指，15年前她曾造訪聖多美時，就發現這國家「要收買實在太容易」，她更直言，台灣援外水準低落、大爆我駐聖大使荒唐行徑，以及對聖國失敗的援外計畫。

中研院民族研究所副研究員劉紹華今投書《天下雜誌》「獨立評論@天下」專欄，她提及，15年前自己因緣際會下到聖多美進行台灣醫療援助評估，當時就覺得台灣和聖國之間已進入風雨飄搖期，「要買這個國家太容易了」，現在才斷交，已是「多拖了十幾年」，她說：「中共今日才出手，因為這是一個教訓台灣時出手成本最低的島國吧。」

她直言，台灣外交人員中素質低落者不少，在聖多美被宴請晚宴席間，當年的台灣駐聖大使不斷抱怨自己被派駐「鳥國」，一直在計算日子，有機會就要調回歐洲或美國。即便她提到台灣的援外計畫被國外批評一事，大使全聽不進去，只專注在抱怨。

接著，她直擊大使與大使夫人在飯局席間大吵，完全不顧他桌正在用餐的各國人員，令她看得瞠目結舌，但台灣其他外館人員似乎很習慣，像沒事一樣繼續吃飯。

此外，她還提到台灣當年對聖國的小額貸款計畫大失敗，因為金援的聖國總統候選人把錢拿去買票，說好聽是提供窮困農民小額貸款，但卻沒有約定還貸機制，導致窮困農民不還錢，還間接壓垮其他國家當年在聖國推行多年、成效良好的小額貸款計畫，成了各國大使間的醜聞一件，她不解：「我回去後告訴外館，卻沒人知道此事。他們在這裡不跟國際接觸嗎？沒人告訴他們這事嗎？」

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  • 台灣外交部已收起在大廳的聖多美普林西比國旗。（記者簡榮豐攝）

    台灣外交部已收起在大廳的聖多美普林西比國旗。（記者簡榮豐攝）

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