陳幸妤牙醫診所週六開幕 明上午先開記者會

2016-12-22 16:52

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤，在南市東區林森路上開設的牙醫診所，將於週六（24日）上午開幕，陳水扁被法務單位規範可以出席，致賀詞內容只能針對女兒診所開幕活動，不能涉及政治議題。據了解，陳幸妤已決定在明（23）日上午先開記者會，說明開幕活動相關事宜。

開幕在即，本報記者今天下午到牙醫診所時，發現診所內布置大致就緒，門口擺滿祝賀鮮花，送花的工人、車輛忙進忙出。陳幸妤的公公趙玉柱剛好在大門外與友人聊天。

對於媳婦開診所與明天要開記者會事宜，趙玉柱低調地說，這段時間，他就幫忙張羅診所籌備工作，其他要開記者會等事，他並不清楚，這些就交給孩子去處理，因為孩子都長大了，要讓孩子獨當一面。