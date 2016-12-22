一例一休明上路 林全：政院會輔導業界適應

2016-12-22 16:50

〔記者廖千瑩／台北報導〕一例一休明天就上路，但刪除國定七天假明年一月一日才上路，引發外界批評，行政院長林全今天說，這個部分我們也有注意到，但確實在公布此法令時，時間上沒有特別注意，不過畢竟這段過渡時間很短，這部分會儘量輔導，讓業界能迅速適應。

林全說，因為有些條文有明訂生效時間，有些條文沒有明訂生效時間，就會變成立法生效後，有些條文必須馬上要適用，但這部分行政院會儘量輔導，讓業界能快速適應，但畢竟時間很短，到明年元旦時間也不多，相信這部分應該能順利度過。