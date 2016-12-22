反核食公投 郝龍斌赴宜縣議會争取支持
2016-12-22 17:50
［記者簡惠茹／宜蘭報導］國民黨副主席郝龍斌今天到宜蘭縣議會，呼籲民眾一起連署反對核災食品進口台灣的公投案，獲得跨黨派支持，他說，暫緩不代表不進口，要用公投的力量，讓民進黨政府聽到人民的聲音
郝龍斌今天到宜蘭縣議會，請大家幫忙連署工作，他說，感謝國民黨團邀請他到這裡跟大家報告連署事宜，希望大家協助完成公投連署門檻，現在已經有7萬8千多份連署，更希望可以集結大家的力量，收集超過9萬3千份的門檻。
雖然民進黨政府行政院長林全已經表態沒有完整食安管制辦法前，要暫緩日本核災食品進口，但是暫緩不是指不進口，全民的意願是「不進口」，希望核災食品不要到台灣，民進黨政府主張反核，竟然還要進口核災食品，我們子子孫孫的健康都會受到影響。
「反核食、救孩子，反核食、救台灣。」昨天記者會中，不只國民黨議員出席，還有無黨籍、親民黨等議員出席，高舉拳頭，齊聲呼喊口號，郝龍斌感謝跨黨派的支持，他說，大家不分族群、不分黨派，為全民安全和孩子的未來把關，希望能透過連署讓民進黨低頭。
宜蘭縣議會國民黨團書記長陳鴻禧表示，希望全縣縣民都到議員服務處連署，為下一代的健康反核食。國民黨議員張建榮、黃定和、吳秋齡、林岳賢、黃建勇、陳孝仁、林錫明都希望大家站出來連署，為孩子的健康把關，無黨籍議員孫湯玉惠和江碧華、親民黨籍議員陳傑麟也都跨黨派參與連署，請民眾支持。
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