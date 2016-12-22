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不認九二共識才會斷交？他用一張圖神打臉

2016-12-22  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比共和國宣布與我國斷交，引起外界關注，有人批評，其原因就是政府不承認九二共識，然而他用一張圖來反駁這些人的說法！

台灣賦格在臉書分享一張圖，其內容清楚點出這幾年不同黨執政與邦交國斷交的情形，圖片中指出，在2000年至2008年時，民進黨執政時與邦交國斷交，有人批評「誰叫你們要跟中共競爭金錢外交」；在2008年國民黨執政、承認九二共識時期，我國依舊和甘比亞斷交；而今年聖多美普林西比與我國斷交，有人批評「承認九二共識就不會斷交」，其旁白則諷刺「明明就是拒絕金錢外交，怎麼還一直扯九二共識阿」。

台灣賦格批評，2000年至2008年民進黨執政時，國民黨說都是金錢外交的錯，2016年，民進黨再度執政，拒絕金錢外交，卻改口說是不承認九二共識的問題。台灣賦格質疑，「九二共識這麼有用的話，馬英九任內怎麼還會跟甘比亞斷交呢？」

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  • 台灣賦格在臉書分享一張圖，其內容清楚點出這幾年不同黨執政與邦交國斷交的情形。（圖擷取自台灣賦格臉書）

    台灣賦格在臉書分享一張圖，其內容清楚點出這幾年不同黨執政與邦交國斷交的情形。（圖擷取自台灣賦格臉書）

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