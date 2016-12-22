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國民黨黨工領不到錢 再到監院陳情

2016-12-22  16:07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨11月僅發半薪，甚至連12月薪水可能也將比照，國民黨黨工自救會今到監院陳情，認為金管會主委李瑞倉、銀行局長王儷娟，就日前國民黨台支本票被凍結所產生影響市場安全與交易安全的重大事件怠忽職守，提出檢舉。

國民黨黨工自救會發起人、新媒體部主任周柏吟表示，金管會成立宗旨在健全金融機構業務經營，維持金融穩定及促進金融市場發展，並主管金融市場及金融服務業之發展、監督、管理及業務檢察，票據得否支領，應屬金管會及其所屬銀行局法定職權。

周柏吟說，不論不當黨產處理委員會如何認定國民黨於永豐銀行中崙分行帳戶內款項，不論黨產會僅針對國民黨名下單一銀行帳戶為限制處分是否符合平等原則，但涉及台銀支票能否兌現，是能否兌現影響交易市場之安全及穩定，金管會對此竟毫無作為，未作出任何函釋或聲明，任由黨產會依循違憲法令，戕害金融秩序之穩定，其不作為或有意怠為行使職權，違法失職相當明顯。

周柏吟強調，金管會及其銀行局依其法定職權應維持金融市場穩定，包括對於票據市場流通確保，但機關對於本件支票能否兌領毫無作為，既不積極與黨產會溝通協調，對其職掌亦未做任何行政處置，任由戕害票據市場穩定及交易安全，其不作為或怠忽職守，足以構成違法失職。

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  • 國民黨黨工再到監察院陳情。（記者林良昇攝）

    國民黨黨工再到監察院陳情。（記者林良昇攝）

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 國民黨 國民黨黨工 薪水 黨工薪水
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標題：國民黨黨工領不到錢 再到監院陳情


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