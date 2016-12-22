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要年輕綠委多露臉 小英調侃高志鵬：不是在說你

2016-12-22  16:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日中午和民進黨立委陳亭妃、高志鵬、蔡適應、吳琪銘、陳歐珀、黃秀芳等人進行便當會，過程中小英提醒年輕立委如蔡適應等人，鼓勵他們要多露露臉，還調侃高志鵬「不是說你，你40歲就長這個樣子」，高志鵬也當場自嘲「報告總統，我30歲就長這個樣子」。

據《中央社》報導，陳亭妃表示，由於有很多綠委都說沒機會和蔡總統碰面，所以這次她邀請同事們一起來和小英吃便當，整個過程總統心情都很好，大家也都只是純吃飯純聊天。

高志鵬則說，蔡英文關心蔡適應、吳琪銘等人從議員轉任為新手立委的狀況，小英還提到時代力量立委都很年輕，因此提醒蔡適應等年輕一輩的也要記得多露臉。

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  • 總統蔡英文今日和綠委陳亭妃、高志鵬、蔡適應、吳琪銘、陳歐珀、黃秀芳等人進行便當會，提醒黨內年輕立委要多露露臉。（資料照，記者方賓照攝）

    總統蔡英文今日和綠委陳亭妃、高志鵬、蔡適應、吳琪銘、陳歐珀、黃秀芳等人進行便當會，提醒黨內年輕立委要多露露臉。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 小英 民進黨 民進黨立委 綠委 蔡英文
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