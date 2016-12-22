就職六週年「解密」 賴清德：棄醫從政受他影響

2016-12-22 15:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德今天在就職6週年記者會上，細數6年來的施政建設成果，並勾勒未來台南市願景。對於個人未來動向，他表示，做好每一天比較重要。賴清德說，當年他就是聽了前海基會董事長洪奇昌的演講之後，才決定棄醫從政。

今天記者會中，來了一位「神秘貴賓」正是洪奇昌。洪奇昌原為新潮流系大老，今年3月遭民進黨新潮流系除名。

賴清德今天也特別介紹洪奇昌，並請大家鼓掌歡迎他。他表示，當年他就是聽了洪奇昌的演講之後，才決定棄醫從政，一路走來20年受到支持，尤其是入主台南市政府之後，不管受到任何挑戰，市政從來沒有停頓，市府團隊非常有心為這個城市努力。

洪奇昌曾在台南當選過立委，也曾在成大醫學院開過課，而賴清德畢業於成大醫學院，當年他從政時，洪已離開台南，但賴清德從國代、立委到市長選舉，洪奇昌都傾全力為他助選。賴清德對洪奇昌也十分敬重，兩人可說是亦師亦友。