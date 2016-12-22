黨產會明年預算 藍委同意不刪

2016-12-22 15:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院內政委員會今審查106年度中央政府總預算案關於不當黨產處理委員會部分，藍綠立委爭執不休，輪值主席陳超明多次宣布休息。最後，藍委不再堅持刪黨產會預算，其明年度5552萬元預算一毛未刪，除「黨產處理業務」凍結10%共142萬元，黨產會專案報告後始得動支，其餘均照列。

黨產會106年度預算數共編列5552萬元，用於黨產處理業務、人事費與行政支出，其中還編列舉發獎金300萬元。

藍委提案刪減凍結部分黨產會標列一般行政基本工作維持、進修研習等。國民黨立委黃昭順上午開會時，一一點名黨產會成員，指民進黨助理全面進駐行政體系，只有兩個字「無恥！無恥！無恥！」

民進黨立委李俊俋不滿表示，藍委許多刪減預算的理由都是情緒性的發言，非常不適當，更不應該用不堪語言罵人，只是降低立委格調。

不過，藍綠都有意讓預算照列通過，親民黨立委陳怡潔對此說，國民黨有什麼理由，讓黨產會連審都沒必要，且國民黨是否矯枉過正？讓外界有「此地無銀三百兩」、國民黨心虛的感覺。

針對藍委是否棄守黨產議題？國民黨籍召委陳超明會後表示「沒有說退讓，而是抱著理性態度」。他說，國民黨立委主張不依賴、迷戀黨產，若凍結或刪除預算，又會被批評是維護黨產、反改革。 （更新17：25分）