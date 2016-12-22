立院26日審同婚議題 警將交管提早通知

立法院12月26日再審議同婚議題，支持與反對民眾將於立法院周邊舉行集會，日前，支持婚姻平權民眾與反對民眾也在立法院外相遇，隔空表達訴求。（資料照，記者林正堃攝）

2016-12-22 15:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕12月26日立法院審議同婚議題，支持與反對民眾於立法院周邊舉行集會，台北市警中正一分局預期屆時將會有陳情抗活動，今日提早發佈交管制制區域和時間，籲請民眾配合管制，儘量避開立法院週邊道路並注意行車安全。

警方表示，集會管制時間為12月26日（星期一） 0時起至活動結束止。

集會管制地點:濟南路1段（中山南路至林森南路間）及鎮江街（濟南路1段至青島東路間）、中山南路（濟南路至忠孝東路）、青島東路（鎮江街至中山南路全線車道，並視情況彈性管制周邊道路。

警方表示，民眾當日如欲至立法院附近上班、上課、處事，建請搭乘大眾交通工具。平時上、下班須取道中山南路丶濟南路、青島東西路、林森南路車輛，請提前改道