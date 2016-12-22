獎學金曝光... 聖國總統兒在台爽領81萬

外交部記者會，國際合作發展基金會副秘書長李柏李栢浡針對聖多美斷交做回應說明。（記者王藝菘攝）

2016-12-22 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比昨宣布與台灣斷交，聖國在台唸書學生的獎學金問題引發討論，今天（22日）聖國總統之子的獎學金曝光，他在政大攻讀博士班，第一年月領3萬4千元，總計領取81萬6千元，但目前已辦理休學。

聖國無預警與台斷交，衝擊聖國在台的68名學生，獎學金將延至何時，國際合作發展基金會副秘書長李栢浡表示，近期將召開跨部會會議討論後續處理事宜。

根據《中國時報》報導，中研院國際事務處指出，目前有31名聖國學生可能被停發獎學金。

據了解，聖國總統卡瓦留（Evaristo Carvalho）兒子李被德曾參加政大與中研院合辦的台灣國際研究生學程（TIGP），TIGP博士班第一年月領3萬4千元，第二年起由教師評估發給金額。

報導指出，李被德獲得兩年全額獎學金，總計領取81萬6千元。不過今年課業成績不佳，已在8月辦理休學，獎學金將停發。