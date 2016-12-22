國民黨發言人嗆郝龍斌謊話連篇 郝辦：想刷存在感

國民黨副主席郝龍斌被國民黨文傳會副主委毛嘉慶批評「謊話連篇」。（資料照，記者林正堃攝）

2016-12-22 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委毛嘉慶昨日在臉書發文，影射黨內副主席郝龍斌有意杯葛中常會，今日他再砲轟「郝副主席大可不必以權勢壓人...謊話連篇」，對此郝辦發言人游淑慧指出，她了解毛嘉慶的行為，只不過是年輕人想藉由批判郝龍斌來刷自己的存在感。

據本報報導，毛嘉慶昨日在臉書表示，他在台北老爺酒店用餐時，遇到「某位副主席與7、8位中常委」，後來這些人只有2位參加中常會，暗指郝龍斌試圖讓中常會流會。郝龍斌當時則回應，這根本就是放冷箭來傷害黨內同仁。

據《中央社》報導，毛嘉慶今日再談此事，強調昨天自己是撞見「人家不想被撞見的聚會」，而且遇到郝出來打招呼時，他也還是恭敬地向對方請安。郝辦發言人游淑慧聞言則批評，明明就是黨內員工，卻使用攻擊性的言語來挑撥高層關係，可以說相當奇怪。

游淑慧指出，要杯葛中常會需要有4分之3的中常委同意，沒有人可以做到這種事，所以毛嘉慶的質疑就是疑心生暗鬼，或者是利用打低別人來墊高自己。