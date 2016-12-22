九二共識需走入歷史！ 呂秀蓮建議小英...

呂秀蓮建議蔡英文主動要求北京和我國創造「2017民共新共識」，強調九二共識必須走入歷史。（資料照，記者廖振輝）

2016-12-22 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比昨日與我國斷交，前副總統呂秀蓮今天受訪指出，我國國際處境和北京有必然關係，建議總統蔡英文主動要求北京和我國創造「2017民共新共識」，強調九二共識必須走入歷史。

根據《蘋果日報》報導，呂秀蓮今天主持「台灣主權獨立，不是自治區！」記者會，針對聖國與我國斷交，呂秀蓮呼籲全民無分藍綠，別在邦交國和我國斷交時幸災樂禍，她強調：「沒有幾個邦交國可以讓我們再斷了」，每個邦交國經營起來都很辛苦，也希望台灣能夠擴展更大的外交空間。呂秀蓮認為，中國確實在全面地對付台灣、處理台灣問題，國內要不分藍綠，團結起來面對。

呂秀蓮建議蔡英文可延攬各界賢達來思考，並主動要求北京和我們創造「2017民共新共識」，更強調要讓九二共識走入歷史。至於新共識的方向和內容，呂秀蓮則說這並不是自己可以決定的，只是拋出這構想，要北京和我國一起協商，呂秀蓮指出：「九二共識是過去歷史，沒有道理要2300萬人去接受。 」