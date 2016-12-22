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聖國與我斷交 許信良：小國一點都不重要

2016-12-22  14:36

［記者彭琬馨／台北報導］聖多美普林西比昨宣布與我國斷交，亞太和平基金會董事長許信良今受訪時表示，「這些小邦交國對台灣來說一點都不重要」，台灣也不用為了跟一個小國斷交覺得挫敗。許信良認為，台灣有多少邦交國「其實取決於中國大陸態度」，因此更重要的是經營美中等大國關係。

許信良下午出席亞太和平基金會與外交事務學院共同舉辦的研討會，他於受訪時作上述表示。許信良認為，台灣現在的處境比四、五十年前退出聯合國時還要好得太多，會影響我們生存發展的才是台灣應該優先考慮的國家利益。在這樣的思考下，許信良認為，就算台灣沒有任何一個邦交國，「對台灣生存發展也一點關係都沒有」。

許信良還說，台灣擁有多少邦交國不是台灣自己能決定，中國如果有興趣把台灣所有的邦交國都拿走，台灣會因此減少負擔「對我們也是好事」。許信良分析，美國準總統當選人川普上任後，美中將會進入一段新的對抗關係，因此台灣如何處理美中關係，才是攸關台灣生死存亡的關鍵。

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  • 亞太和平基金會董事長許信良於研討會時受訪表示，「這些小邦交國對台灣來說一點都不重要」，台灣也不用為了跟一個小國斷交覺得挫敗。（記者彭琬馨攝）

    亞太和平基金會董事長許信良於研討會時受訪表示，「這些小邦交國對台灣來說一點都不重要」，台灣也不用為了跟一個小國斷交覺得挫敗。（記者彭琬馨攝）

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