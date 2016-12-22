中山女高南側公辦都更案 將分100戶做公宅

2016-12-22 14:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長林欽榮於台北市都市計畫委員會今上午裁示中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地面積3.47公頃，除有台鐵持有的歷史建物群，還有商二、住三之一區，未來中央可能推動地上權開發，而北市府則可分回100戶作為公共住宅。

該計畫區位於建國北路一段、長安東路二段、八德路二段及八德路二段199巷所圍之地區，北側為中山女高中，計畫面積3.47公頃，公有土地占86.98％。

區域內老舊建物與台鐵荒廢日式宿舍、歷史建築混雜使用；該處將以公辦都更方式啟動，分為二期進行招商開發。北市府指出，該案也是中央在北市第一處公辦都更案，是中央與北市合推公宅首例。該計畫區西北側有第三種住宅區，面積約2000平方公尺，市府預估將可提供約100戶公宅，相關開發方式等細節，後續將由中央與市府討論。