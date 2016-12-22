| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 政治

中山女高南側公辦都更案 將分100戶做公宅

2016-12-22  14:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長林欽榮於台北市都市計畫委員會今上午裁示中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地面積3.47公頃，除有台鐵持有的歷史建物群，還有商二、住三之一區，未來中央可能推動地上權開發，而北市府則可分回100戶作為公共住宅。

該計畫區位於建國北路一段、長安東路二段、八德路二段及八德路二段199巷所圍之地區，北側為中山女高中，計畫面積3.47公頃，公有土地占86.98％。

區域內老舊建物與台鐵荒廢日式宿舍、歷史建築混雜使用；該處將以公辦都更方式啟動，分為二期進行招商開發。北市府指出，該案也是中央在北市第一處公辦都更案，是中央與北市合推公宅首例。該計畫區西北側有第三種住宅區，面積約2000平方公尺，市府預估將可提供約100戶公宅，相關開發方式等細節，後續將由中央與市府討論。

廣告
  • 台北市副市長林欽榮，今上午於台北市都市計畫委員會裁示中山女高南側都市更新案。（資料照，記者鍾泓良攝）

    台北市副市長林欽榮，今上午於台北市都市計畫委員會裁示中山女高南側都市更新案。（資料照，記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中山女高 公辦都更 地上權
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：中山女高南側公辦都更案 將分100戶做公宅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.