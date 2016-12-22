苗縣總預算188.5億表決通過 23年分文未刪
苗縣府主計處長陳榮貴（右二）等人，積極與羅貴星（左二）等民進黨議員協調，希望他們能支持總預算案。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣總預算表決過關，23年分文未刪。
苗栗縣府106年度歲入編列191億5912萬元，較105年度減少9370萬元，歲出188億5912萬元，較105年度減少1億6千萬元。
苗栗縣府明年度總預算，在四組審查委員會討論時，有羅貴星、陳光軒、禹耀東及劉寶鈴等人提出針對行政、民政、農業、社會、文化觀局、人事室、工商發展處等23項預算、總經費約6千萬元有疑慮，保留至今天的大會提出質詢。
經過冗長發言，相關局長也提出說明，民進黨縣議員陳光軒及羅貴星還是力主刪除民政、農業、行政等處預算約6千多萬。
惟主持會議的副議長陳明朝認為，總預算在四個小組審查會時已廣泛討論，都沒有意見，希望羅等人尊重審查會議決。但羅貴星表示無法接受各審查會決議，認為該刪就刪，否則以表決決定。
與會議員有人認為不要動用表決，有些則說「要表決就來表決」，後來，陳明朝裁示休息，請縣府相關處長再與陳光軒、羅貴星等4位民進黨籍議員協調。
後來，羅貴星僅強烈要求刪除補助各鄉鎮市公所國外考察經費198萬元，但未獲多數議員支持，陳明朝也要求縣長徐耀昌表態，徐表示一切尊重大會決議。
陳明朝隨即裁示針對羅貴星等人所提凍結及刪除預算案6千多萬進行表決，僅民進黨的陳光軒、羅貴星、陳春暖及謝芳紋4人贊成刪除，另出席的28席議員則反對，苗栗縣政府明年度總預算案，未刪分文驚險過關。
羅貴星舉手表決時高舉「別當債留子孫的幫凶」字語的牌子，要求刪除相關預算。（記者張勳騰攝）
苗栗縣長徐耀昌對議員力主刪預算，強調一切尊重大會決議。（記者張勳騰攝）
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