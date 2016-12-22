黨工抗爭大老卻內鬥 黃智賢：國民黨真會在地表消失
2016-12-22 14:08
〔即時新聞／綜合報導〕為抗議不當黨產處理委員會追討黨產，部分國民黨黨工在黨產會外發起夜宿靜坐活動。名嘴黃智賢昨晚前往探視，今天上午在臉書發文指出，國民黨如果還忙於內鬥，以為可以用「喬」的讓對手手下留情，那國民黨真的會「在地表消失」。
黃智賢的發文指出，「昨天是冬至，晚上去看在黨產會前靜坐抗議的國民黨黨工。他們已經3個月沒有正常領薪水了。2個月領不到薪，上一次是領半薪。而白天，國民黨中常會正上演茶壺版的黨爭…國民黨大老對黨產被追索，半冷不熱的，站一旁狀似觀看風景。」
黃智賢認為，「國民黨當然不應該私下找顧立雄…因為跟顧立雄在談，所以國民黨之前對黨產會的許多作為，竟然寂靜無聲，讓社會不解。大家都奇怪，為什麼國民黨明明被殺了幾刀，竟然不太叫痛…搞半天，原來是被害人偷偷去跟加害人商量，去喬。所以被加害人打了殺了，還不敢叫痛，不敢把傷口給媒體看。」
黃智賢強調，「國民黨如果到今天還不知道自己面對的是什麼局。如果以為用『喬』，對民進黨乞憐，兇殘的對手就會手下留情。如果還不願外抗強敵，而只是勇於內鬥…那麼，國民黨真會遂了民進黨和顧立雄的願，在地表消失。」
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