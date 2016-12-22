興航員工恐追討無門 立委促檢討《大量解僱保護法》
2016-12-22 13:08
〔記者鄭鴻達／台北報導〕復興航空無預警宣布停業，500名興航員工今突襲總統官邸抗議。國民黨立委王育敏、民進黨立委吳焜裕質詢時，擔憂興航代表人在清算出達標的積欠工資前，恐趁隙出境無從追究，籲檢討《大量解雇勞工保護法》修法。勞動部長郭芳煜允諾檢討。
以復興航空的無預警停業為例，依現行《大量解僱勞工保護法》第12條，因其雇用勞工逾200人，其大量解雇勞工，若積欠全體被解僱者退休金、資遣費或工資達2000萬元，屆期未清償，中央主管機關得函請入出國管理機關，禁止企業代表人及實際負責人出國。
王育敏表示，興航積欠被解雇勞工費用是否已達2000萬元，不負責任的老闆恐會趁此空窗期跑掉，讓積欠費用無從追究，勞動部有必要檢討《大解法》規定。
吳焜裕指出，對興航如此大的公司，若一次罰50、100萬元根本不痛不癢，理論上此次興航事件，企業應先提早提出大量解雇計畫，但企業可能因擔憂勞工反彈而未這麼做，如此《大解法》是否發揮實際效果，且等到積欠金額達標再境管，屆時負責人早已出境。
郭芳煜答詢指出，已先向境管單位預警，且照《刑法》規定早可聲請境管，目前要等興航下個月薪水發不出來，且北市勞動局計算金額達標並提報勞動部，勞動部就可進行境管處理，過去該法較重程序而非實質，會參考立委意見，檢討如何讓此法發揮保障勞工功能。
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